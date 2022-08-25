Başkan Kılınç'tan Alitaşı ve Musalla Mahallesine ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Son olarak Alitaşı ve Musalla mahallelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaflarla ve mahalle sakinleriyle uzun uzun sohbet edip, sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılaması planlanan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Alitaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa İlik ile Musalla Mahallesi Muhtarı Hacı Bilal Göksu'nun da eşlik ettiği mahalle ziyaretlerinde yaptığı konuşmada vatandaşın memnuniyetinin kendileri için her şeyden önemli olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, "Musalla Mahalle Muhtarı Hacı Bilal Göksu ve Alitaşı Mahalle Muhtarı Mustafa İlik ile birlikte mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinledik. Samimiyetleri ve hoş sohbetlerinden dolayı teşekkür eder, tüm hemşehrilerime sağlıklı günler dilerim" dedi.

Mahalle sakinleri ise Başkan Kılınç'a sorunlarını ileterek, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: PHA