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Başkan Kılınç, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilde faaliyetlerini sürdüren STK temsilcilerini ağırlayarak, şehrin daha iyi kalkınması için fikir alışverişinde bulundu.

16 Kasım 2022 Çarşamba 15:08
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Başkan Kılınç, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Adıyaman'la ilgili istişarelerde bulunup, her kesimin görüş ve önerilerini almak amacıyla Adıyaman'da faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdüren STK temsilcileriyle bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilin sorunları üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Tarihi Keleş Konağında gerçekleşen buluşmada katılımcılarla sohbet edip, tek tek önerilerini dinleyen Başkan Kılınç, toplantıda yaptığı konuşmada, "Tüm STK'larla ortak paydamız Adıyaman'ımız üzerine yaptığımız ve planladığımız çalışmaları istişare etmek için Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileriyle bir araya geldik. Oldukça verimli geçtiğini düşündüğüm bu toplantıda Adıyaman'ımızın gelişiminde kente dair katkı sunulacak konularda istişareler ve değerlendirmelerde bulunduk. Adıyaman için her zaman elini taşın altına koyan STK temsilcilerimize, oda başkanlarımıza ve meslek grubu başkanlarımıza görüş ve önerilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın konuşmasının ardından STK temsilcileri de ilde ihtiyaç duyulan konular üzerinde görüşlerini dile getirdi.
Program soru-cevap şeklinde devam etti.

 

Kaynak: PHA
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