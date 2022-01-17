Başkan Kılınç, Sıratut Mahallesi esnafıyla bir araya geldi

Vatandaş ziyaretlerini aksatmadan sürdüren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın bu sefer ki adresi şehrin merkezi mahallelerinden olan Sıratut Mahallesi oldu.

Sıratut Mahallesi ziyaretinde esnaf ve vatandaşları dinleyip, sıkıntı, talep ve önerilerini not alan Başkan Kılınç, vatandaşlarla uzun uzun sohbet edip, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılaması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretle ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, samimiyetlerinden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ederek, "Sıratut Mahallemizde değerli hemşerilerimizle keyifli sohbetlerde bulunduk. Esnafımıza hayırlı kazançlar dileyip, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Mahallemizin kısa sürede çözülebilecek sorunları tespit edip, yerinde çözmeye çalıştık. Bizi sıcak bir şekilde karşılayan esnafımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sıratut Mahallesi sakinleri ise ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Kılınç’a teşekkür etti.

Kaynak: PHA