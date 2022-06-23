Başkan Kılınç, personelleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediyesi’nde çalışan personelle bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın son adresi; Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi’nde bulunan belediyenin ek hizmet binası oldu. Binada faaliyet gösteren Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri ve ASKİM müdürlüklerini ziyaret etti ve atölyeleri gezdi. Buradaki personellerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, çalışanlarla çeşitli konularda görüş alış verişinde bulundu.

Özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek başarılar dileyen Başkan Kılınç; “Gece gündüz demeden Adıyaman’ımıza hizmet eden, belediyemizin isimsiz kahramanları; Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri ve ASKİM’de görev yapan çalışma arkadaşlarımızı ziyaret edip, işlerinde kolaylıklar diledik” dedi.

Kaynak: PHA