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Başkan Kılınç muhtarlarla birlikte vatandaşı ziyaret etti - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

04 Eylül 2022 Pazar 13:12
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Başkan Kılınç muhtarlarla birlikte vatandaşı ziyaret etti - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mahalle ziyaretleri çerçevesinde halkın sorunlarıyla yakından ilgilenmeyi devam ediyor.Son olarak; Fatih Mahallesi Muhtarı Lütfü Özkan, Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Celaleddin Can ve Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağ ile birlikte Malatya Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kılınç, halkın istek ve taleplerini dinledi.
İşyerlerine tek tek girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet de eden Başkan Kılınç, "Fatih Mahallesi Muhtarı Lütfü Özkan, Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Celaleddin Can ve Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağ ile mahallelerimizde esnaf ve vatandaşlarımızla hemhal olmaya, istek ve taleplerini dinleyip çözüm üretmeye devam ediyoruz. Şehrimize hep birlikte değer katmayı sürdüreceğiz" dedi.
​Vatandaşlar ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 04.09.2022 13:19
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