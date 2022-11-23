Başkan Kılınç kenti karış karış dolaşıyor

Halkla bir arada olmayı, vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyerek mümkün olduğunca uygulamayı en önemli görevlerinden bir tanesi olarak gören ve bu anlamda göreve geldiği günden bu yana sürekli hemşerileriyle bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mahalle ve esnaf gezisi kapsamında şehri karış karış gezmeye devam ediyor.

Son olarak hafta sonu tatilini yine vatandaş ziyaretlerine ayıran Başkan Kılınç, Sakarya Caddesi, İmamağa Caddesi, Atatürk Caddesi, Eski Kahta Caddesi, 9 Eylül Caddesi, Buhara Caddesi ve Altınşehir Mahallesi'ni gezerek, yeni işyerleri ile Keklik Severler Derneği'nin açılışına katıldı. Ayrıca AVM esnafını da ziyaret eden Başkan Kılınç, Gençlik Merkezi'nin düzenlediği 'Çocuk Şenliği' etkinliğinde çocukların mutluluğuna ortak oldu. Günün sonunda Adıyaman Belediyesi'nin Altınşehir Mahallesinde bulunan Sosyal Tesislerini de ziyaret eden Başkan Kılınç, burada zaman geçiren vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretler sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, "Hafta sonunu yine vatandaşlarımızla birlikte geçirdik. Şehrimizdeki tüm vatandaşlarımızın önerilerini dikkate alarak yapacaklarımızı planlamaktayız. Şükürler olsun çaldığımız her kapıdan sıktığımız her elden dualarla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: PHA