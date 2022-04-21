Başkan Kılınç'ı, Ramazan Ayında da hemşerilerinin sorun ve önerilerini dinliyor

Yoğun mesaisinden geriye kalan zamanlarını vatandaşlarla iç içe geçirmeye büyük önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Ramazan ayında da bu hassasiyetine devam ediyor.

Fırsat buldukça esnaf ve vatandaş ziyaretlerine katılan, çoğu zamanda vatandaşları makamında ağırlayan Başkan Kılınç, Ramazan ayı boyunca da kendisine gelen talep, öneri, şikayet ve sorunların çözülmesi için makamının kapılarını sonuna kadar hemşerilerine açıyor.

Gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili konuşan Başkan Kılınç, vatandaşların derdiyle hemhal olmanın ve taleplerine kulak vermenin asli görevleri olduğunu söyleyerek "Rabbim bizi bu bilinçten ayırmasın inşallah. Ziyaretlerinden dolayı kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kılınç'a her fırsatta ulaşabilmenin memnuniyetini yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar ise kendilerini güler yüz ve sıcakkanlı bir şekilde karşılayıp, sorunlarını dinlediğini söyledikleri Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: PHA