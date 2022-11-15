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Başkan Kılınç: Belediye olarak 2 buçuk milyar TL’lik yatırıma imza attık - Videolu Haber

2019 yılının Mart ayından bu yana birçok önemli yatırımı Adıyaman'a kazandıran Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilde görev yapan basın mensuplarıyla yatırımları yerinde inceleyerek, bilgiler verdi.

15 Kasım 2022 Salı 19:51
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Başkan Kılınç: Belediye olarak 2 buçuk milyar TL’lik yatırıma imza attık - Videolu Haber

Halkın büyük teveccühüyle 2019 yılının Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Adıyaman Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Dr. Süleyman Kılınç, 3 buçuk yılı aşkın sürede hayata geçirdiği ve çalışmalarına başladığı projeleri basın mensuplarıyla birlikte inceleyip, bilgiler verdi.
Millet bahçesinden meydan projesine, Katı Atık Depolama Tesisinden Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine, battı-çıktı çalışmalarından asfalt plentine, kuşaklama kanalından ulaşımdaki yeniliklere kadar birçok önemli projeyi basın mensuplarıyla birlikte tek tek gezen Belediye Başkanı Kılınç, belediye olarak göreve geldikleri günden bu yana belediye projesi olarak; gerek belediye bütçesiyle, gerek devlet desteğiyle ve gerekse hibe yoluyla toplam 2 buçuk milyar TL'lik bir yatırımı şehre kazandırdıklarını söyledi.
Meydan Projesi Mart ayına kadar tamamlanacak
İlk olarak Kent Meydanı inşaat alanından başlayan gezi-incelemede, basın mensuplarına proje hakkında detay bilgiler veren Başkan Kılınç, arsa alanı 12 bin 154 metrekare, proje alanı 24 bin 280 metrekare olan projede, 740 araçlık iki katlı yer altı kapalı otopark, cami, kitap kafe-kütüphane, kuru havuzlar ve yeşil alan bulunacağını söyleyerek, projenin Mart ayına kadar tamamlanacağını dile getirdi.
Daha sonra Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden heyet, kısa süre içerisinde hizmete girecek olan binayı gezdi.
Üçüncü durağı 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında devam eden farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmaları olan programda, sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç, yağışların olumsuz etkilememesi durumunda yılsonuna kadar battı-çıktı çalışmalarında belirli bir kısmın trafiğe açılacağını müjdeledi.
Battı-çıktı projesinin ardından Adıyaman Belediyesi tarafından Kuruçay alanında kurulan ve geçen yıl hizmete giren asfalt plentini inceleyen heyete bilgi veren Başkan Kılınç, 42 dönümlük alan üzerine kurulan tesisin saatte 240 ton asfalt üretimi kapasitesine sahip olduğunu belirterek, bu proje sayesinde Adıyaman Belediyesi’nin artık kendi asfaltını kendisinin ürettiğini ve bu şekilde asfalt giderinde yüzde 40 civarında bir kar elde ettiğini ifade etti.
Bir diğer yatırım olan Hayvan Pazarı ve Mezbahana Tesisi Projesini de basın mensuplarına tanıtan Başkan Kılınç, Gözebaşı Köyü mevkiindeki yaklaşık 140 dönümlük alanda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Geçen yıl hizmete açılan ve şehrin Kuzey ile Güney bağlantısını sağlayan Millet Caddesi'nden de geçen heyet, daha sonra Güney Çevreyolundaki, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'tan bilgi aldı.
"Kültür Merkezimiz hayırlı olsun"
Adıyaman Belediyesi tarafından inşaatına başlanan Kültür Merkezi inşaat çalışmalarını da inceleyen Başkan Kılınç ve basın mensupları, daha sonra tamamlanma aşamasına gelen Millet Bahçesi'nde sorumlulardan bilgiler aldı.
Yol üstünde düzenlenen kavşaklar ve akıllı kavşaklarla ilgili de basın mensuplarına bilgiler veren Başkan Kılınç, hayata geçirilen Kuşaklama Kanalı Projesi ile de olası bir su baskını tehlikesine karşın önlem aldıklarını ifade etti.
Son olarak; Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamı AB Projesi olan MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu) kapsamında hibe yoluyla gerçekleştirilen 8 milyon Euro hibe ile 34 kilometrelik Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Projesi ve 20 bin metreküplük su deposu yapım çalışmalarında gelinen son durum hakkında da basın mensuplarına bilgi veren Başkan Kılınç, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ile de çevre, çevre sağlığı, imar ve enerji gibi birçok konuda büyük yarar sağladıklarını sözlerine ekledi.
"Şehre kazandırdığımız projelerin maliyeti 2 buçuk milyar TL"
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürütmeye başladığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından da organize edilen 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde Adıyaman'a kurulması için inşaat çalışmalarına başladıkları 'Ayakkabı Kent Projesi'ni basın mensuplarıyla inceleyen Başkan Kılınç, burada yaptığı genel açıklamada, "31 Mart 2019 seçimlerinden önce vaatlerimiz vardı. Bunlar; iki tane battı çıktı; Battı çıktılardan birisi bitti, diğeri de bitmek üzere. Bir diğeri Millet Bahçesiydi, o da bitmek üzere. Hakeza Kültür Merkezi demiştik ona da başladık çok şükür. Bir de kentsel dönüşüm demiştik o da başladı. Yani seçim öncesi sözünü verdiğimiz tüm vaatlerin bir kısmı bitti, bir kısmı bitmek üzere, bir kısmı da devam ediyor. Bunları dışında vaat etmediğimiz halde yaptığımız çok daha fazla projeler var. Bunlar da; Asfalt Plenti, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Kuzey ve Güney Çevreyolları, Gençlik Merkezi, Sokak Hayvanları Hastanesi, Ayakkabı Kent… Bu büyük projeleri hayata geçirirken de 280 milyon TL'ye yakın bir tasarruf sağladık ve bir lira bile kredi kullanmadık. Şunu da ayrıca belirtmek istiyorum ki, belediye projesi olarak bize ait olmasına rağmen devlete yaptırdığımız yada kendi yaptığımız veya hibe yoluyla şehre kazandırdığımız projelerin maliyeti 2 buçuk milyar TL civarında. 2002 yılına kadar ilimize gelen toplam para ise 10 milyon TL. Battı-çıktılar Karayolları tarafından yapılıyor ancak altyapısını da belediye olarak biz yapıyoruz. 20 yıldır vaat edilen battı-çıktı neden bu zamana kadar yapılamadı. Millet Bahçesi 30 yıl önce vaat edilmişti, Kuşaklama Kanalı da eski belediye başkanlarımızdan Mustafa Kocatürk zamanından beri konuşulmasına rağmen bir türlü yapılamamıştı, neden? Bu büyük yatırımların bu sürede yapılmayıp, bugün hayata geçirilmesi şehrimiz için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemizden kaynaklanmaktadır. Söz verdiğimiz ve yapmadığımız hiçbir projemiz yok. Hedefimiz sözünü vermediğimiz ancak şehrimize değer katacak yeni projeleri hayata geçirmek" dedi.

Kaynak: PHA
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