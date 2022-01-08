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Başkan Emre'den Kahraman'a ziyaret

Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret ederek tablo hediye etti.

08 Ocak 2022 Cumartesi 13:38
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Başkan Emre'den Kahraman'a ziyaret

Ankara temasları sırasında Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) eski başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar ve yapılan yarımlar hakkında istişarede bulunarak, tablo hediye etti.
Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren Kahraman, Başkan Emre'ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
İlgisinden ötürü teşekkür eden Başkan Emre," İlçemiz için gecemizi gündüzümüze katarak, Ankara'da temaslarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. İlçemiz için yapılacak olan tüm çalışmalar için bakanlıklarımızın kapısını halkımız için aşındırmaya devam ediyoruz. Desteklerini bizlerden hiç bir zaman esirgemeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanımız kıymetli büyüğümüz, İsmail Kahraman ağabeyi ziyaret ederek, kendisinden istifade ettik. Davamıza olan emeğinden, milletimize olan hizmetlerinden dolayı hakkı ödenemeyecek bir büyüğümüzdür. Cenab-ı Allah binlerce kez razı olsun."dedi.

 

Kaynak: PHA
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