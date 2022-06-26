Başkan Çatan, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları ve esnafları uyardı

Başkan Çatan, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları ve esnafları sahte paraya karşı uyararak, internet üzerinden kurbanlık satışı dolandırıcılığına karşı uyardı.

"Dolandırıcılar için kurban bayramları birer fırsat"

Uygun kurbanlık alırken ucuz olmasına aldanılmaması gerektiğini belirten Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan,"Kurban Bayramının yaklaşması üzerine kurbanlık arayışları başladı. Fakat vatandaşlar hem kurban pazarlarındaki sahte para dolandırıcılarına karşı hem de internette kurbanlık satışı üzerinden dolandırıcılık yapanlara karşı çok dikkatli olmalı. Uygun kurbanlık buldum diye sevinirken aslında tam tersi eldeki paradan da olunabilir. İnternetteki dolandırıcılara karşı tetikte olunmalı. Canlı hayvanın şu anki piyasalara göre büyükbaşta kilogram başına 65, küçükbaş hayvanda ise 62 liradan hesaplaması var. Bu hesaplamanın altında kalan kurbana şüpheyle bakmalı. Dolandırıcılar için kurban bayramları birer fırsat. Her yıl kurban pazarlarında sahte para tuzakları haberleri ile karşılaşıyoruz. Sahte paraları ayırt edebilmemiz için alınan banknotların üzerinde kabartma baskı, gizli görüntü, emniyet şeridi gibi pek çok özelliği barındırmalı. Yüklü paraları sürekli kontrol etmek zor olduğu için para sayma makinesi bulundurarak işler sağlama alınmalı. Büyük emekler vererek, adeta hayvanlarına çocuğu gibi bakan besicilerimizin çabaları boşa gitmemeli, vatandaşlarımız da bu konuda uyanık olmalı." Şeklinde konuştu.

"Hem esnaf hem ekonominin bu rahatlamaya ihtiyacı var"

Yerel esnafların hazırlık yaptıklarını ve Kurban Bayramı öncesinde müşterilerini beklediklerini belirten Başkan Çatan, konuşmasını şöyle sürdü:

"Yerel esnafımızdan alışveriş yaparak hem esnafımızı sevindirelim. Bu bayramda çocukların bayram kıyafeti hayallerini süsleyen esnafımızdan, berberine, misafirlerin ağzını tatlandıran tatlıları hazırlayan esnaf ve sanatkarlarımız tüm meslek dalında hizmet veren tüm esnafımız bayrama hazır bir şekilde müşterilerini bekliyor. Pandeminin etkisini tamamen yitirmek üzere olduğu bu dönemde vatandaşlarımız bayram ziyaretleri için hem bayramlık alışverişlerini yapacak hem de tatil veya memlekete gitme planları kuranlar eksiklerini gidererek esnafımızdan yaptıkları alışverişler ile ekonomiye katkıda bulunacak. Bu bayram alışverişlerimizi yerel esnafımızdan yapalım. Hem esnaf hem ekonominin bu rahatlamaya ihtiyacı var."