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Avrupa Yetim Eli Adıyaman'da çocukları sevindirdi

Uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli, Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde yaşayan yetim çocuklara, giyim ve kırmızı et yardımında bulundu.

22 Kasım 2021 Pazartesi 14:46
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Avrupa Yetim Eli Adıyaman'da çocukları sevindirdi

Türkiye'de birçok ilde hayırseverlerin yaptıkları yardımlara aracılık eden Avrupa Yetim Eli, Adıyaman'da ‘Bir Bot bir Mont’ projesiyle yetimleri sevindirdi.

Adıyaman Yetimler Vakfı Temsilcisi Ali çelik ve Kahta Yetimler Vakfı Temsilcisi Bedir Elçi'nin hediyelerini alan çocuklar, Avrupa Yetim Eli yönetimine teşekkür etti.

Avrupa Yetim Eli'nin gönüllü temsilcisi Muhammed Ali Aysu, amaçlarının dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve yetimlere yardımda bulunmak olduğunu belirtti.

Dünyanın birçok yerindeki çocukları sevindirdiklerini belirten Aysu, “Dünyanın birçok yerinde fakir, mağdur, yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Avrupa Yetim Eli, kış aylarına girmiş olmamız hasebiyle bu sene de diğer yıllardaki gibi Türkiye'nin birçok ilindeki yetim ve mağdur çocukların giyindirilmesi için bir proje başlattı. ‘Bir Bot ve Bir Mont’ bu proje kapsamında Türkiye'nin birçok ilinde yetim ve mağdur çocuklarımızı giydirmeye devam ediyoruz. Bugün Adıyaman il merkezi ve Kâhta ilçesinde onlarca çocuğumuzu giydirdik elhamdülillah. Türkiye'nin birçok ilinde bu faaliyetlerimiz devam edecek. Çünkü önümüz kış bu çocuklarımız üşümesinler, onlar mağdur olmasın, akranları gibi kışı doya doya yaşasınlar diye böyle bir kampanya başlattık” dedi.

Kampanyaya destek veren hayırseverler teşekkür eden Aysu, "Kurban Bayramı'nda kurban eti dağıttığımız gibi yıl içinde de hayır sahiplerinin sadaka, adak kurbanlarını kesip yetim ailelerimize dağıtmaya devam ediyoruz. Bu gaye ile şuanda Adıyaman'da kesilmiş olan adak ve sadaka kurbanları yetim ailelerimize ulaştı. Rabbim tüm hayırseverlerimizin hayrını kabul etsin” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: PHA
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