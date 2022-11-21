ASKİM'den bakım onarım çalışması

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) yağışlı havaların gelmesiyle çalışmalarını yoğunlaştırdı.Kış mevsiminin problemsiz geçmesi amacıyla şehir genelinde altyapı bakım ve onarım çalışması gerçekleştiren ekipler, kısa süre içerisinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda problemi tamamen ortandan kaldırmayı hedefliyor. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, bu kış sorunsuz bir alt yapı için çalışmaların devam edeceğini belirtti.