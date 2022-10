Aşçı, Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir

Ramazan Aşcı mesajında:"Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının sembolü olan Cumhuriyetin 99. yıldönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığı ile vücut bulmuş büyük bir eserdir. Bu eser, sahip olduğu vizyonla daima ileriye bakan, özgüvenini sağlam tutan, heyecan ve şevkle mücadele eden bir milletin bugünkü nesillere en değerli armağanıdır. Vatan, bayrak ve mukaddesatı uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve her türlü zorluğa göğüs geren Milletimizin kahraman evlatları Malazgirt'ten Çanakkale'ye kadar tarihinin her döneminde asil ve kararlı duruşuyla insanlığa barış, huzur ve umut olmuştur.Irk, din, dil, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir.

Milli Eğitim ailesi olarak bu kutlu mirasa sahip çıkmak, ülkemizi ve milletimizi daha güçlü yarınlara taşımak, dünyanın geleceğinde söz sahibi olan nesiller yetiştirmek, müşterek hedefimizdir. Cumhuriyetimizin çok kıymetli değerlerini, bu toprağın çocuklarına aktarmak üzere yılmadan çalışacağız. Evlatlarımızı, dünya ile rekabet ederken, değişimi ve gelişimi yakalayan özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirerek kendi hikâyemizi yazacağız. Milli ve manevi değerleri her şeyin üzerinde tutan aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyen, sanata duyarlı, iyiliğin ve şefkatin gücüne inanan, insan haklarına saygılı, yılmadan azimle çalışan nesillerle ay yıldızlı bayrağımızı ebediyetin göğünde dalgalandıracağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın, sevgili öğretmen ve öğrencilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, canlarını bekayı vatan için feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.