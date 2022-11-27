Arıtma sistemleri ve bataklıkların ıslahı konuları ele alındı

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Türker Türken ile başkanlık makamında bir araya gelerek, arıtma sistemleri ve bataklıkların ıslahı konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Adıyaman’ın her sorununa çözüm üretmek, daha çok yaşanabilir modern bir şehir konumuna getirmek için yoğun çaba harcayan Belediye Başkanı Kılınç, teknik konular üzerine konunun uzmanlarıyla fikir jimnastiği yaptı.

Toplantı sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Başkan Kılınç; “Talep ve davetiyemiz üzerine ilimizdeki arıtma sistemleri ve bataklıkların ıslahı konularında çalışma yapmak için İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen Dr. Öğretim Üyesi Türker Türken ve Belediyemizin teknik ekibiyle birlikte toplantı gerçekleştirip, saha çalışmalarına başladık” ifadelerini kullandı.