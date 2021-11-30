AK Partili Taş'tan Adıyaman mesajı

Milletvekili Taş, Adıyaman'ın tarih ile özdeşleşmiş bir kent olduğunu belirterek, huzur, barış ve sağduyunun merkezi olduğunu kaydetti.

Adıyaman'ın eski medeniyetlerin kavşak noktası olduğu için insanlık tarihi boyunca eşi az görülen medeniyetlere sahip olduğunu ifade eden Yakup Taş, açıklamasında; “İnsan yapısı, tarihi geçmişi, kültürel mirası ve coğrafi özellikleri ile her zaman önemli bir yere sahip olan Adıyaman, 1954 yılından bu yana kalkınma ve büyüme adına gelişme göstermiştir. AK Parti hükümetleri ile birlikte bu kalkınma ve ilerleme hızlı bir şekilde devam etmiştir. Önümüzdeki süreçte kalkınmanın ve ilerlemenin daha da artması için bizlerde elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. AK Parti iktidarlarımız dönemlerinde büyük bir değişim yaşayan Adıyaman'ımız için, daha iyisini daha güzelini yapmak için yeni dönemde de yapılan çalışmalara bizlerde katkı sağlayarak, hız kesmeden devam edeceğiz. Şehrimizi daha ilerilere taşıyacağız. Huzurun başkenti olarak bilinen bu güzelim şehrimizin oluşunun 67. yıldönümünü kutlar, ilimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.