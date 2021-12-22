Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi’nin yeni Başkanı Akıncıoğlu oldu

Akıncıoğlu’na yeni görevi Vakfın İstanbul’daki genel merkezinde Genel Başkan Ömer Özkartal ve mütevelli heyeti üyeleri tarafından düzenlenen törenle tevdi edildi.

Törene Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ömer Özkartal, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, vakfın Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ömer Özkartal başkanlık görevini devreden Abdülhamit Ünsal’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Bayrağı devralan Yakup Akıncıoğlu’na başarılar dileyen Özkartal, önceki dönemlerde de Adıyaman Şube Başkanlığı görevini yürüten Akıncıoğlu’nun görev süresi boyunca başarılı çalışmalarda bulunacağına inandığını söyledi.

Şube başkanlık görev yetkisini Özkartal'dan alan yeni Şube Başkanı Akıncıoğlu ise vakfın başarılarına yeni başarılar eklemek istediklerini dile getirdi.

Akıncıoğlu, kendisine görevi tevdi eden Başkan Ömer Özkartal ve mütevelli heyeti üyelerine teşekkür etti.

Yakup Akıncıoğlu, önceki dönemlerde de Şube Başkanlığı görevini yürütmüştü.