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Adıyamanlı öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca desteklenen ‘Nesl-i Şahane Projesi’ kapsamında üniversiteli ve lise öğrencileri Diyarbakır’ı gezdi.

20 Eylül 2021 Pazartesi 12:24
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Adıyamanlı öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi Başkanı Efkan Ketenciyaptığı, Nesl-i Şahane Projesi kapsamında Adıyamanlı öğrencilerin buram buram tarih kokan bir çok medeniyetin yaşadığı Diyarbakır’ı gezme şansı bulduğunu söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi Başkanı Efkan Ketenciyaptığı, “Nesl-i Şahane Projenin amaçlı milli manevi değerlere bağlı, akıl ve beden sağlığı yerinde gençlerin yetişmesine katkı sunmak adına, gönüllülük müessesi olan Yeşilay'ımızı daha etkin hale getirmek ve bu uğurda yerelde kötülüğü meydana gelmeden engelleyerek toplumsal hayatımızın, toplumun en küçük ama en temel yapı taşı olan aile yapımızın daha sağlam ve sağlıklı bir şekilde temel değer ve duygularımızla kaliteli hale dönüşmesine, nesiller eliyle yarınlara taşınmasına vesile olmak. Değişen dünyada klasikleşmiş bağımlılık türleri yanında giderek daha zararlı olma eğilimi gösteren yeni ve güncel bağımlılık alanlarının tehdidi altında olan çocuklarımızın, gençlerimizin ve ebeveynlerimizin bu vicdan hareketine geniş ölçüde katılımını sağlayarak kendi geleceklerine sahip çıkan sağlıklı bir neslin yetişmesine vesile olmak. Ulaştığımız, ulaşacağımız gençler ve ailelerini bağımlılık ve bağımlılığa yol açan nedenler konusunda bilinçlendirmek. Onlar için oluşturacağımız ortam ve aktivitelere katılmalarını sağlayarak kişisel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, kaliteli arkadaşlıklar edinebilecekleri, böylece sosyal hayatta ben de varım diyebilecekleri güven dolu ortamlar oluşturmak. Hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilerimiz ve gönüllülerimiz binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran Diyarbakır’ın tarihi ve turistik yerlerini gezerek, geleceğe ışık tutacak kültürel değerleri yerinde gördüler. Çok güzel birlikteliklerin yaşandığı bu tür projelerin arkasındayız. Ben projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Adıyamanlı öğrenciler, Diyarbakır’da On Gözlü Köprü, Diyarbakır Ulucami, tarihi Hasan Paşa Hanı, Sülüklü Han, Diyarbakır Kültür Evi, Diyarbakır tarihi Suriçi, Şeyh Mutahhar Cami, Dört Ayaklı Minare gibi tarihi, kültürel ve doğal yapıları yerinde inceleyerek, yakından görme fırsatı buldu.

Kaynak: PHA
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