Galeriler Yazarlar
Adıyaman 39
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.653,73
ALTIN
1.022,22
DOLAR
17,94
STERLİN
22,01
EURO
18,43

Adıyaman'da parklar güvenli hale getiriliyor - Videolu Haber

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte bulunan parkları daha güvenilir hala getirmek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) sistemi ile donatıyor.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:21
12 Okunma
Adıyaman'da parklar güvenli hale getiriliyor - Videolu Haber

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in talimatıyla vatandaşların huzuru ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla parkların daha güvenilir hala getirmek amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) sistemi ile donatırken son olarak Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Ömer Halisdemir Parkı KGYS yerleştirilerek 24 saat izlenerek güvenli hale getirildi.
"Bölgeyi 2 kilometrelik alanı KGYS ile kontrol altına alınıyor"
Emniyet Müdürümüz İbrahim Ergüder'e desteklerinden ötürü teşekkür eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş," Daha önce bu parkta madde bağımlıları tarafından 20 yaşında bir evladımı bıçaklanarak kaybettim. Sonuçta Turgut Reis Mahallesi'ne karşı bir hizmetkarlığım var. Hizmet etmeyi seviyorum. Eskilerimizi tamamlıyoruz son zamanlarda bu parkımızda tatsız olaylar oldu. Bu bölgede bulunan ailelerimiz rahatsız oluyorlardı. Bu parkımıza 15 Temmuz kahramanımız Şehit Ömer Halisdemir adını vermiştik. Bu parkımıza şehidimizin adı verilen bu parkın güvenliliğini sağlayamamak bizleri üzüyordu. Dolayısı ile Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar aracılığı ile valimiz sağolsular bizleri hiç kırmadılar ne zaman isteğimiz oldu ise karşıladılar. Devletimizden razı olsun ki; böyle büyüklerimiz var. İl Emniyet Müdürümüz İbrahim Ergüder’de bizlere her konuda yardımcı oldular sağolsunlar. Parkımızın hassas bir park olmasından dolayı ya buranın güvenliğini artıracaktık yada burasını imza kampanyası başlatıp parkın iptalini taziye evi için otopark olarak kullanılmasını için belediyemize yazı yazacaktık. Bu parkımıza vatandaşlarımız geldiklerinde ailesi ile rahat oturamıyorsa, bir huzur vermiyor ise insanlarımıza bu parkın burada olmasının bir anlamı yoktu. Valimizin aracılığı ile bu konuyu gündeme getirdik, valimizin ve emniyet müdürümüzün sayesinde 15 gün önce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kuruldu. Bugünde aktif hale geldi. Turgut Reis Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Parkımız güvenli bir şekilde tabi bölgenin 2 kilometrelik alanı KGYS ile kontrol altına alınıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kılınç yatırımları inceledi
Başkan Kılınç yatırımları inceledi
Bakan Yardımcısı Öncü Adıyaman’da incelemelerde bulundu
Bakan Yardımcısı Öncü Adıyaman’da incelemelerde bulundu
Başkan Kılınç: Bu şehir için çalışmak bizi asla yormaz
Başkan Kılınç: Bu şehir için çalışmak bizi asla yormaz
Adıyaman’da KPSS heyecanı - Videolu Haber
Adıyaman’da KPSS heyecanı - Videolu Haber
KESK’den PTT çalışanlarına mobing tepkisi - Videolu Haber
KESK’den PTT çalışanlarına mobing tepkisi - Videolu Haber
Yeni Sanayi Mahallesi'nde asfalt çalışması
Yeni Sanayi Mahallesi'nde asfalt çalışması
Nemrut Rotary kulübünden Başkan Kılınç'a ziyaret
Nemrut Rotary kulübünden Başkan Kılınç'a ziyaret
Başkan Kılınç'ın gece mesaisi devam ediyor
Başkan Kılınç'ın gece mesaisi devam ediyor
Farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarında ilk kepçe vuruldu
Farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarında ilk kepçe vuruldu
Nemrut Rotary Kulübünden Yeşilyurt'a ziyaret
Nemrut Rotary Kulübünden Yeşilyurt'a ziyaret
Yeni Sanayi Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenileme çalışması
Yeni Sanayi Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenileme çalışması
Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
Şevenk yolunda genişletme çalışması
Şevenk yolunda genişletme çalışması
Sümerevler Mahallesi’nde freze çalışması
Sümerevler Mahallesi’nde freze çalışması
Protokol Çelikhan’daki 15 Temmuz Millet Camisi inşaatını inceledi
Protokol Çelikhan’daki 15 Temmuz Millet Camisi inşaatını inceledi
Petrol Caddesi'nde kavşak ve refüj düzenleme çalışması
Petrol Caddesi'nde kavşak ve refüj düzenleme çalışması
Başkan Harıkçı’dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
Başkan Harıkçı’dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
Başkan Kıymaz: Basın özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmezidir
Başkan Kıymaz: Basın özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmezidir
Başkan İnan’dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
Başkan İnan’dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
TDV gençlikten sokak hayvanları için yem
TDV gençlikten sokak hayvanları için yem
Nemrut Rotary kulübünden can dostlara mama
Nemrut Rotary kulübünden can dostlara mama
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Başkan Kılınç, Basın mensuplarının bayramını kutladı
Başkan Kılınç, Basın mensuplarının bayramını kutladı
Adıyaman'a yeni bir yol daha kazandırılıyor
Adıyaman'a yeni bir yol daha kazandırılıyor
Acil girişinde yol düzenleme çalışması
Acil girişinde yol düzenleme çalışması
Tuğgeneral Hidayet Arıkan’dan Nazlı Demir’e ziyaret
Tuğgeneral Hidayet Arıkan’dan Nazlı Demir’e ziyaret
SANKO Üniversitesi’nde anma programı düzenlendi
SANKO Üniversitesi’nde anma programı düzenlendi
Başkan Kılınç, planlanan ve devam eden hizmetleri halkla paylaşıyor
Başkan Kılınç, planlanan ve devam eden hizmetleri halkla paylaşıyor
Başkan Kılınç, Ziyaret Minibüs Kooperatifi şoförlerini ziyaret etti
Başkan Kılınç, Ziyaret Minibüs Kooperatifi şoförlerini ziyaret etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim