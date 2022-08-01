Adıyaman'da parklar güvenli hale getiriliyor - Videolu Haber

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in talimatıyla vatandaşların huzuru ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla parkların daha güvenilir hala getirmek amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) sistemi ile donatırken son olarak Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Ömer Halisdemir Parkı KGYS yerleştirilerek 24 saat izlenerek güvenli hale getirildi.

"Bölgeyi 2 kilometrelik alanı KGYS ile kontrol altına alınıyor"

Emniyet Müdürümüz İbrahim Ergüder'e desteklerinden ötürü teşekkür eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş," Daha önce bu parkta madde bağımlıları tarafından 20 yaşında bir evladımı bıçaklanarak kaybettim. Sonuçta Turgut Reis Mahallesi'ne karşı bir hizmetkarlığım var. Hizmet etmeyi seviyorum. Eskilerimizi tamamlıyoruz son zamanlarda bu parkımızda tatsız olaylar oldu. Bu bölgede bulunan ailelerimiz rahatsız oluyorlardı. Bu parkımıza 15 Temmuz kahramanımız Şehit Ömer Halisdemir adını vermiştik. Bu parkımıza şehidimizin adı verilen bu parkın güvenliliğini sağlayamamak bizleri üzüyordu. Dolayısı ile Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar aracılığı ile valimiz sağolsular bizleri hiç kırmadılar ne zaman isteğimiz oldu ise karşıladılar. Devletimizden razı olsun ki; böyle büyüklerimiz var. İl Emniyet Müdürümüz İbrahim Ergüder’de bizlere her konuda yardımcı oldular sağolsunlar. Parkımızın hassas bir park olmasından dolayı ya buranın güvenliğini artıracaktık yada burasını imza kampanyası başlatıp parkın iptalini taziye evi için otopark olarak kullanılmasını için belediyemize yazı yazacaktık. Bu parkımıza vatandaşlarımız geldiklerinde ailesi ile rahat oturamıyorsa, bir huzur vermiyor ise insanlarımıza bu parkın burada olmasının bir anlamı yoktu. Valimizin aracılığı ile bu konuyu gündeme getirdik, valimizin ve emniyet müdürümüzün sayesinde 15 gün önce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kuruldu. Bugünde aktif hale geldi. Turgut Reis Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Parkımız güvenli bir şekilde tabi bölgenin 2 kilometrelik alanı KGYS ile kontrol altına alınıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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