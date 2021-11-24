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Adıyaman’da öğretmenler günü etkinliklerle kutlandı

Adıyaman’da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan program, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

24 Kasım 2021 Çarşamba 14:09
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Adıyaman’da öğretmenler günü etkinliklerle kutlandı

Programa; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından ‘Öğretmen Marşı’ koro olarak seslendirmesiyle devam etti. Anadolu Lisesi Öğretmeni Ömer Faruk Bozkurt tarafından ‘Sanatkar’ adlı şiirin okunmasının ardından program Emekli öğretmen Muhammet Küçüker, açış konuşmasıyla sürdü.

“Öğretmenler kutsal ve onurlu bir mesleği icra ediyor”

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Öğretmenlik mesleğinde coğrafi bir sınırlama yoktur. Köyde de, mezrada da her yerde öğretmenler vardır. Bizim görev anlayışımızda zaman mefhumu ve iklim şartları diye bir kısıtlama yoktur. Ülkemizin daha güçlü ve müreffeh bir ülke olması için, dünyada söz sahibi olmamız için geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi çok iyi eğitmemiz gerekiyor. Bu işte biz öğretmenlere düşüyor. Bugünün tüm öğretmenlerimize kutlu olmasını diliyorum” dedi.

“Öğretmenlerimizin dünyaya açılan pencerelerimizdir”

Öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “Öğretmenlerimiz hele bizim gibi köyde okuyan çocuklar için ciddi rol modellerdir. Biz onlarla gözümüzü açtık. Öğretmenlerimizin dünyaya açılan pencerelerimizdir. Onların giyim tarzları, konuşma tarzları ve yürüyüşleri bizim için çok belirleyiciydi. Bizim en büyük zenginliğimiz sahip olduğumuz yer altı veya yer üstü kaynaklarımız değildir. Bizim en büyük zenginliğimiz sahip olduğumuz insan kaynağıdır. İnsanlarımızı yetiştirip geleceğe hazırlayacak olan da öğretmenlerimizdir. Saygın bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” diye konuştu.

“Öğretmenler eserlerine imza atmayan sanatçılardır”

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla dünyanın en kutsal mesleğini icra eden öğretmenlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar’da, “Öğretmenlik dünyanın en eski mesleklerinden birsidir. İnsanlıkla birlikte başlayan bu meslek insanlık var olduğu sürece de devam edecektir. Öğretmenlik nesilleri yetiştiren ve ulusların gelişmişlik parametresini tayin eden bir meslektir.  Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir sözünde ‘Öğretmenler eserlerine imza atmayan sanatçılardır’ demekle öğretmenliğin ne kadar önemli bir meslek olduğunu ifade etmektedir. Öğretmenlerin sıkıntılarıyla, özverileriyle birlikte büyümüş bir kişiyim çünkü ablam ve eşimde bir öğretmendi. Evlatlarımızı, geleceğimizi teslim ettiğimiz ilim, irfan ve kültür ordusu tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerini takdim etti.

Öğretmenlik Mesleği ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri konulu sinevizyon gösterimi sonrası aday öğretmenlerin Türk Bayrağı üzerine yemin ettiği program, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: PHA
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