Adıyaman’da '5 Haziran Dünya Çevre Günü' kutlandı - Videolu Haber

Adıyaman Valiliği himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi 26 çocuğa Vali Mahmut Çuhadar tarafından bisiklet hediye edildi.

Valilik bahçesinde düzenlenen bisiklet dağıtım törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kadir Kandemir, çocuklar ve aileleri katıldı.

Bisiklete sahip olmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar Vali Mahmut Çuhadar ile birlikte valilik bahçesinde tur attı.

Valilik Bahçesindeki bisiklet dağıtımı sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kurum müdürleri, TSK temsilcileri ve vatandaşlar ve çocukların katılımıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı. Mimar Sinan Parkı önünden başlayan kortej yürüyüşü, Demokrasi Parkında sona erdi. Kortej sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolü Demokrasi Parkı içerisinde bulunan çevre konulu resim sergisinin açılışını gerçekleştirerek vatandaşlara çam fidanı dağıttı.

Çevrenin öneminden bahsederek açıklamalarda bulunan Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bugün bu farkındalığı yaratmak için değişik faaliyetlerde bulunuyoruz. Öncelikle çevre dostu bisikletlerimizi çocuklarımıza dağıttık. Daha sonra temiz bir çevrenin önemine vurgu yapmak amacıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirdik. Şimdi de atıklardan oluşan serginin açılışını gerçekleştirdik. Hepimizin çevreye duyarlı olması lazım. Bu dünya bir tane, hepimiz burada yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve torunlarımızda burada yaşamaya devam edecek. O yüzden çevre duyarlılığı ve bilinci hat safa da olması gerekiyor. Bizlerde bugün dolayısıyla 26 çocuğumuza bisiklet dağıtmak suretiyle çevre gününü kutlamış olduk. Bisiklet çevre dostu bir araçtır. Ben bisiklet desteğinde bulunan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Çuhadar, sağlıklı yaşamak için bisiklet kullanmanın hem keseye hem de sağlığa faydalığı olduğunu vurgulayarak bisiklet kullanımını önerdiklerini dile getirdi.

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