Adıyaman'a yeni bir yol daha kazandırılıyor

Adıyaman'ı her anlamda geliştirip, büyütmek için gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, şehre yeni bir yol daha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karapınar Mahallesi'nde bulunan Dumlupınar Caddesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, cadde üzerindeki kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını ve bu çalışmayla birlikte yol açma, düzenleme ve kazı çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

​Gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren cadde sakinleri ise yetkililere teşekkür etti.