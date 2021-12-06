Adıyaman Belediyesi’nden ‘Çevre Yönetimi’ konusunda önemli proje

Adıyaman Belediyesi, çevre konusunda önemli bir farkındalığa daha imza atıyor. İlk olarak, İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Çevreci Çocuk’ eğitim seti hazırlatıp 6 bin öğrenciye ulaştıran Adıyaman Belediyesi, şimdi de Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Çevre Yönetimi Semineri’yle öğrencilere çevre konusunda önemli bilgiler aktarmaya devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü uzmanlarından Mehmet Emin Yağımlı tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin sonuncusu Hürriyet İlkokulunda gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminere Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da katıldı. Başkan Kılınç ve beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ile Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım’ı okul bahçesinde karşılayan Okul Müdürü Bekir Yılmaz ve Müdür Yardımcısı İsmail Yücel, okullarına yaptıkları ziyaretten ve gerçekleştirilecek olan seminerden dolayı Başkan Kılınç’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Daha sonra okulun konferans salonuna geçen heyet burada Mehmet Emin Yağımlı tarafından verilen seminere katıldı. Salona girişte öğrencilerden büyük alkış alan Başkan Kılınç, tüm öğrencileri tek tek selamladı.

Konferansta öğrencilere slayt ve videolar eşliğinde çevre bilinci hakkında bilgiler veren Emin Yağımlı, dünyadaki kaynakların çok azaldığını ve bunu engelleyecek tek şeyin, çevreye karşı duyarlı olmak olduğunu dile getirdi. Ekosistem, gürültü, görüntü ve çevre temizliği konularını içeren çevre yönetimi, sıfır atık, bilinçli su tüketimi ve enerji yönetimleri konularında yaklaşık yarım saatlik bir sunumdan sonra Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı sahneye davet eden Yağımlı, Başkan Kılınç’ın çevre konusundaki hassasiyetine dikkat çekerek, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sahneye öğrencilerin yoğun alkışıyla çıkan Başkan Kılınç ise etkili ve güzel sunumundan dolayı Mehmet Emin Yağımlı’yı kutlayarak başladığı konuşmasında, öğrencilerden çevreye karşı daha duyarlı olmalarını istedi. Adıyaman Belediyesi tarafından temiz bir çevre için yapılan çalışmalardan da bahseden Başkan Kılınç, gelecek neslin daha temiz bir dünyada yaşayabilmesi için herkesin gayret göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

Öğrencilere maske ve kalem hediye edilen seminerin sonunda, seminere katılan tüm öğrencilere ‘Çevre Gönüllüsü’ rozeti takıldı ve çevre gönüllüsü ilan edildi.

Seminerlerin tüm okullarda devam edeceğini belirten yetkililer ise “Çevre konusunda daha duyarlı bir gelecek amacıyla başlattığımız projemiz ilk etapta ilkokullardaki tüm öğrencilere, daha sonra da ana sınıfı ve lisedeki öğrencilerimize verilecek. İnşallah bu şekilde çocuklarımız çevreyi daha yakından tanıyıp, çevrenin korunması adına daha hassas davranacaklar” şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA