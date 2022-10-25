Adıyaman belediyesi halı saha turnuvasında temizlik işleri şampiyon oldu - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi'nde çalışan personelin kaynaşması amacıyla İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyon Temizlik İşleri Müdürlüğü oldu.

Büyük bir çekişmeye sahne olan turnuvanın final maçında Fen İşleri, Müdürlüğüyle karşı karşıya gelen Temizlik İşleri Müdürlüğü, rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Final maçını izleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, maçın ardından sahaya girerek takımları tebrik edip, şampiyonun kupasını takdim etti.

4 grupta toplam 16 takımın mücadele edeceği turnuvanın sonunda konuşan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, centilmence geçen turnuvadan dolayı tüm takımlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Haberin Videosu :