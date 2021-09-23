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Adıyaman Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Videolu Haber

Her geçen gün büyüyen Adıyaman’a daha iyi hizmet sunmak için araç filosunu genişleten Adıyaman Belediyesi, toplam maliyeti 35 milyon TL’yi bulan yeni araçlarıyla önemli bir eksiğini daha tamamladı.

23 Eylül 2021 Perşembe 16:16
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Adıyaman Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Videolu Haber

Önemli işlere imza atan Adıyaman Belediyesi, vatandaşlarına daha iyi hizmet sunmak için araç filosunu genişletiyor.

Bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen geriye kalanı da kendi öz imkanlarıyla Adıyaman’a kazandırılan yeni araçları düzenlenen tanıtım programıyla filosuna katan Adıyaman Belediyesi, yaptığı yatırımla önemli bir ihtiyacı daha gidermiş oldu.

Alınan yeni araçların tanıtım programına katılan AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, gayretlerinden ötürü Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı tebrik etti.

Adıyaman Belediyesi’nin eski Su İşleri Müdürlüğü’nün bulunduğu alanda sergilenen araçları tek tek inceleyen milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, sorumlulardan araçlar hakkında bilgi aldı. Toplam maliyeti 35 milyon TL’yi bulan araçlar hakkında bilgi veren sorumlular, “Belediyemzi araç filosuna bir kısmı hibe, geriye kalanı ise belediyemzi tarafından alınan yaklaşık 35 milyon TL’lik bir yatırım yapıldı. Bu yatırım içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe yoluyla temin edilen 1 adet kanal açma makinası (vidanjör), 1 adet çöp konteyneri kamyon, 1 adet vakumlu süpürge, 1 adet arazöz (su tankeri) bulunuyor. Ayrıca belediyemizin kendi imkanlarıyla araç filosuna kattığı 3 adet kamyon, 1 adet çekici, 1 adet taşıma tankı, 1 adet iş makinesi, 1 adet sepetli teleskobik platform aracı, 6 adet transit, 1 adet katlanır konveyörlü asfalt kazıcı, 1 adet asfalt serici finişer, 1 adet lastikli silindir, 1 adet asfalt silindir, 2 adet kamyonet ve 6 adet camlı van da bugün burada. Şehrimize hayırlı olsun” diye bilgi verdi.

“Asfalt konusunda bağımlılığımız kalmadı”

İncelemeler sonunda yeni araçlarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Kılınç, Adıyaman Belediyesi’nin çeşitli müdürlükleri tarafından kullanılacak olan araçların Adıyaman’a hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Yaklaşık 20 yıldır Adıyaman Belediyesi bünyesinde asfalt plenti yoktu. Kendi asfaltımızı kendimiz üretemiyorduk, hep dışarıdan alıyorduk. Dolayısıyla kalite kontrolü ve istediğimiz zaman asfalt yapma gibi bir şansımız yoktu. Ancak şu an plentle birlikte finişeri, trimeri, kamyonları temin ederek, bundan sonra bu önemli sorunumuzu çözmüş olduk. Bunların yanında vidanjörler, temizlik araçları ve 5 adette sivrisinek ilaçlama aracını alarak belediyemiz araç filosuna dahil ettik. Bu araçların toplam maliyeti yaklaşık 35 milyon TL civarında. İnşallah bundan sonra havalarında müsaade etmesiyle şehir içinde ihtiyaç duyulan her noktada kendi öz imkanlarımızla asfaltlama yapabileceğiz” diye konuştu.

“Adıyaman Belediyesi hizmet çıtasını her geçen gün yükseltiyor”

Daha sonra söz alarak, Belediye Başkanı Dr. Süelyman Kılınç’ı gayretli çalışmalarından dolayı kutlayan AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Adıyaman Belediyemiz hizmet çıtasını her geçen gün yükseltiyor. Belediye Başkanımız seçildiği günden bu yana teşkilatımızla ve milletvekillerimizle birlikte uyum içerisinde çalışarak, gerek genel hizmetler gerekse yerel hizmetler anlamında şehrimize hizmetin en kalitesini kazandırmaya çalışıyor. Bu anlamda başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün de bu önemli hizmetlerden birisi için buradayız. Belediyemiz araç filosuna dahil edilen bu yeni araçlarla Adıyaman’ımıza yapılan hizmetlerin kalitesi de standardıda daha da yükselecektir. AK Parti oalrak zaten bizim işimiz bu. Siyasetteki amacımız ve maksadımız halkımıza hizmet etmek. Bu manada hem yerel yönetimlerimiz hem de parti teşkilatlarımızla birlikte memleketimizin her sorununu çözme gayreti içerisindeyiz. Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış da, Başkan Kılınç’ın ortaya koyduğu çalışmalarla AK Parti belediyeciliğine örnek olduğunu söçyleyerek, “AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini sunan belediye başkanımıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Hem üstyapıdaki çalışmalar, hem yeşil alan, hem de içme suyu noktasında Belediye Başkanımızın çok büyük gayretleri var. Milltvekillerimiz, ve teşkilatımızla birlikte başkanımıza her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Bu hayırlı çalışmadan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde ifade etti.

Kaynak: PHA
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