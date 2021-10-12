Adıyaman 2021 yılı 4. il koordinasyon toplantısı yapıldı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın başkanlığında yapılan toplantıda, 2021 yılı yatırım ve faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge Müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK Başkanları katıldı.

Toplantıya katılan yatırımcı bölge müdürleri, 2021 yılında yapılan yatırım ve çalışmaları online eşliğinde sunumunu yaparak, devam eden projelerin son durumu hakkında bilgi verdi.

2021 yılı 4. il koordinasyon toplantısı hakkında bilgi veren Vali Mahmut Çuhadar, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesini ve il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi, 2021 yılı 4. döneminde ilimizde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek ve bu yatırımların yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmak olacaktır” dedi.

“2021 yılı programı yaklaşık 1.5 milyar lira”

2021 yılı 4. dönem itibarıyla Adıyaman’da merkezi ve yerel yönetim olarak 31 kamu kurum ve kuruluşunca 288 proje uygulandığını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Bu projelerin toplam tutarı 11.1 milyar liradır. 2021 yılı programı yaklaşık 1.5 milyar lira olup, 2021 yılı 3. dönem itibarıyla yaklaşık 858 milyon lira harcama yapılmış ve yüzde 57,8’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” diye konuştu.

“2021 yılında 288 adet projenin 50 tanesi bitti”

Yatırımcı kuruluşların 2021 yılı programlarında küçüklü büyüklü 234 adet işin yer aldığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Proje bedeli yaklaşık 11 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 1.6 milyar lira harcanmıştır. 2021 yılında ise 1.3 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2021 yılı 3. Dönem itibariyle bu ödeneğin 814.6 milyon lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 62,2’dir. Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 54 adet işin proje bedeli 216.5 milyon liradır. Bu işler için 2021 yılında yaklaşık 174.4 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 3. dönem itibariyle 43.3 milyon lira harcama yapılarak yüzde 24,9’luk nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2021 yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 288 adet projenin 50 tanesi bitirilmiş, 167 proje devam etmekte, 71 proje ise ihale ve sözleşme aşamasındadır” ifadelerini kullandı.



