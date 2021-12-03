ADEKALP’ten engelli kontenjanı talebi

Anadolu Engeliler Derneği Başkanı Abidin Harputluoğlu Demokrasi Parkı Meydanında platform adına yaptığı açıklamasında, ”Adıyaman Engelli Dernekleri Kalkındırma Platformu Adıyaman’da engellilik alanında çalışmalar yürüten engelli dernekleri, engelli şube dernekleri, üniversite engelli koordinatörlüğü, engelliler alanında çalışmalar yürüten sendikalar, Kent Konseyi Engelli Meclisi ve engelliler alanında çalışmalar yürüten temsilcilikler tarafından oluşturulmuş olup her türden engeli olan bireylerin sorunlarını çözmek, haklarını korumak ve savunmak, engelli bireylere daha yaşanılabilir bir ortam sunabilmek amacıyla kurulmuştur. Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler’in 1992 yılında almış olduğu karar sonrası “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan edilen “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”, engelli insanları anlayabilmek ve sorunlarına dikkat çekebilmek açısından önemli bir gündür.” dedi.

“Engelli insanlarımızı üretebilir, en azından kendi kendine yetebilir hale getirebilmek için toplum ve birey olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Engelli kardeşlerimiz; spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oluyorlar. Bize, yani devlete ve topluma düşen ise engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkânları sunmaktır.

Engelli bireylere yönelik hizmetler yapılırken ve sunulurken yöneticilerin engelli haklarını gözeterek değerlendirme yapmasını istiyoruz. İş Kanunu'na göre 50'den fazla çalışana sahip özel sektör işletmelerinin çalışanlarının en az yüzde 3'ünün engelli birey olması gerekiyor. Kamu sektöründe ise engelli kontenjanı en az yüzde 4 olmalıdır. ADEKALP üyeleri olarak bu oranın özel sektörde yüzde 4 ‘e, kamu sektöründe yüzde 5’e çıkartılmasını talep ediyoruz. Ayrıca bu kanuna uymayanlara da caydırıcı cezaların verilmesini talep etmekteyiz. Erişebilirlik, engellilerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız yaşayabilmelerini, yaşamın tüm alanlarına tam ve etkin katılabilmelerini sağlamak; fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ile sistemlerine eşit koşullarda sahip olmasını ifade etmektedir. Bu bağlamda İlimizde yolların, kaldırımların, alt ve üst geçitlerin yapımında engellilerin erişebilirlik durumlarının göz önünde bulundurulmasını, buna göre dizayn edilmesini ve kaldırım işgallerinin sonlandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca; ilimizde hizmet sağlayan toplu taşıma araçlarında görme engelli bireylere yönelik olarak ses sistemi anonsların yapılmasını ve işitme engelli bireyler için toplu taşıma araçlarında görsellerin olmasını, ses sisteminin ve görsellerin duraklara göre düzenlenmesini talep ediyoruz. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün toplumsal duyarlılığımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm bireyleri engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu özel günde; tüm engelli kardeşlerimize ve onların fedakâr ailelerine mutlu, huzurlu bir yaşam diliyoruz.”