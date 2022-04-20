15. GAP Oscar’ına 2 Cumhurbaşkanı katılacak - Videolu Haber

GAP Gazeteciler Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda gazeteci katıldı.

"Mesleğimiz eleştiriyi öne alan tarafıyla her zaman gündemde oluyor"

14 Mayıs 2022 tarihinde Malatya’da düzenlenecek olan ve bu yıl 15'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası GAP Oscar’ı ödül töreni hakkında bilgi veren GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz "Gazeteciler olarak bardağın hep boş tarafını görmeye çalışıyoruz, eksikleri yarım kalanları tamamlama telaşındayız, mesleğimiz eleştiriyi öne alan tarafıyla her zaman gündemde oluyor. Biz GAP Oscar’ı ödülleriyle bardağın dolu tarafını öne çıkarıyoruz. 'Marifet İltifata Tabidir' sözü gereği, içinde yaşadığımız topluma hayat veren, toplumsal kalkınmanın gelişmenin mimarlarını da öne çıkarıp ödüllendirme amacıyla bu töreni yapıyoruz.

Bu yıl 15.düzenlenecek organizasyona çeşitli ülkelerden 2 Cumhurbaşkanı, 4 bakan, 4 Ticaret ve sanayi odası başkanı, milletvekilleri, siyaset, sanat, basın ve iş dünyasından çok önemli isimlerin teşrif edeceklerdir.

Bu organizasyon nedeniyle bölgenin tanıtımı ve bölgesel ilişkilerin gelişmesine mutlak surette önemli katkılar sunulacaktır. Şanlıurfa’da düzenlediğimiz ilk toplantı ’da 5 isim açıklamıştık. Bu günde ödül organize komisyonumuz üzerinde mutabık kaldığı şu isimleri açıklıyoruz. “dedi.

15'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası GAP Oscar’ı ödül töreninde komisyon tarafından alınan kararla ödüle layık görülen isimlerden bazılarını açıklayan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz şöyle sıraladı:

"1 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2 Yeri Cumhurbaşkanı İrena WALF Gagavuz, 3 Irak-Erbil Devlet Bakanı Aydın Maruf, 4 Kırım-Ukrayna Bakanı Abdulcemil Kırımlıoğlu, 5 TBMM MSK Başkanı Ahmet Aydın, 6 T.C. Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yalçın Topçu, 7 Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, 8 Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kuçanicbeg Ömüraliyev, 9 Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10 Romanya Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Sorin Stancu ve 11 Romanya-Türkiye T.S.O. Başkanı Tamer Atalay"

"Programda çok sürpriz isimler içinde ödül hazırlandı"

Çeşitli ülkelerden organizasyonu takip etmek için gazetecinin katılacağını vurgulayan Kıymaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu açıkladığımız isimlerinin yanı sıra, 10 ilden birer başarılı gazeteci, yanı sıra iş dünyasından, siyaset ve spor dünyasından önemli isimlerde bu törende ödül alacak. Çeşitli ülkelerden organizasyonu takip etmek üzere çok sayıda gazeteci ve davetlinin katılacağı programda çok sürpriz isimler içinde ödül hazırlandı." dedi.

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