Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gölbaşı Gölünde bulunan katı atık temizliği başladı.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gölbaşı Belediyesi ekiplerinin ortaklaşa başlatmış olduğu temizlik çalışmaları çerçevesinde Gölbaşı Gölü temizleniyor. Ekipler, göl içerisinden çıkardıkları katı atıkları sandallarla kıyıya çıkarıyor. Daha temiz bir Gölbaşı Gölü için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten ekipler, vatandaşlardan da çevreyi temiz tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.

iha