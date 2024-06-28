Saraycık köyü kırsalındaki dağlık alanda gece geç saatlerde yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen ve kısa sürede yayılan yangını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına, Diyarbakır ve Hatay'dan gelen 3 helikopter de havadan destek verdi. Bölge halkının da destek verdiği ekiplerin, yangını önemli ölçüde kontrol altına aldığı belirtildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, sarp ve kayalık alanların olduğu 300 dönümlük alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Kaynak : PHA