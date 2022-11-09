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Gerger’de köy içi yollar dizayn ediliyor

Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı ilçeye bağlı köylülerin yol ve sokak çalışması için harekete geçti.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
09 Kasım 2022 Çarşamba 12:33
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Gerger’de köy içi yollar dizayn ediliyor

Gerger ilçesine bağlı köylerin ara sokakları toprak olduğu için ayrıca araç gereç girmeyecek kadar da dar olduğu için yazın tozdan kışın çamurdan geçilmiyordu. Yıllardır bu sorunla boğuşan köylülerin feryadını Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı duydu.

Yıllardır araç gereç girmediğinden yapılamayan (ertelenen) yollar; “Gerekirse malzeme eşek sırtında taşınacak ama köylü artık mağdur edilmeyecek.” diyen Kaymakam Saygılı’nın girişimleri neticesinde yapılmaya başlandı.

Kaymakam Saygılı’nın girişim ve çabaları sonunda çalışmalar için ilk adım atıldı. Eşek sırtında taşınan parke taşları yollara döşenmeye başlandı.Müteahhit firma yetkilileri yaptıkları açıklamada; “Köylü ve kaymakamlık iş birliği ile parkesiz köy içi yolu kalmayacak.” ifadelerine yer verdi.


Kaynak:PHA

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Gergerde Köy Içi Yollar Dizayn Ediliyor
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