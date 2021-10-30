Gerger'de ruhsatsız tabancaya 2 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmasında K.K. ve İ.M'nin araçlarında ruhsatsız tabanca olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda jandarma tarafından araçlarda yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 3 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen ruhsatsız tabancalara el konulurken K.K. ve İ.M., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.