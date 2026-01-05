Genç Nesiller Derneği tarafından Türkiye Petrolleri Ortaokulu ev sahipliğinde düzenlenen mesleki tanıtım etkinliği kapsamında, inşaat mühendisleri ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Program, Okul Müdürü Mehmet Ateş'in açılış konuşmasının ardından Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük'ün selamlama konuşmasıyla başladı. Programın devamında inşaat mühendisleri Burak Pektaş, Melisa Karaaslan ve Oğulcan Bozkurt öğrencilere mesleklerini anlattı.

'Bu Çalışmalar Sizlerin Geleceğini Daha Güzel Planlamanız İçin'

Öğrencilere hitap eden Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, düzenlenen etkinliklerin temel amacının öğrencilerin meslekleri yakından tanıması olduğunu belirterek, 'Bu çalışmaların hepsi sizlerin geleceğini daha güzel bir şekilde planlaması adına yapılıyor. Sizler için çalışıyoruz çocuklar. Mühendislik mesleğiyle alakalı çalışmalarımızı düzenlememiz için derneğimiz Genel Sekreteri Sayın Melike Karaarslan bu çalışmayı planladı. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Haftaya diyetisyen arkadaşlarımızla geleceğiz. Sonraki hafta bankacı arkadaşlarımızla geleceğiz. Sonraki haftalarda tatil dönüşünde kooperatif mensubu arkadaşlarımızla geleceğiz. Kooperatif nedir bunu öğreteceğiz sizlere. Hakim, savcı gibi meslek gruplarından isimleri de buraya getirmeyi planlıyoruz. Yani sizlerin daha farklı mesleklerde bilinçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.

Öğretmenlerin toplumdaki önemine dikkat çeken Düşük, öğrencilere şu çağrıda bulundu:

'Öğretmenlerinizi üzmeyin, onları dikkate alın. Çünkü bir öğretmen her meslek grubuna ait insanı yetiştirir. Öğretmenlerin kıymetini bilmenizi istiyoruz.'

'İnşaat Mühendisliği Sadece Bina Yapmak Değildir'

Etkinlikte konuşan İnşaat Mühendisi Burak Pektaş, inşaat mühendisliğinin toplumda genellikle yanlış bilindiğini belirterek, 'Herkesin aklına evler, okullar, hastaneler geliyor. Evet bunlar doğru ama inşaat mühendisliği bununla sınırlı değil. Barajlar, stadyumlar, yollar, köprüler, tüneller, havaalanları, demiryolları... Aklınıza gelen bütün yapısal işlerde inşaat mühendislerinin imzası vardır. Peki bu yapılarda inşaat mühendisi ne görev yapar? Bunların planlanması, projelendirilmesi, hayata geçirilmesi, uygulanması ve hayata geçirilirken denetlenmesi konusunda inşaat mühendisleri çok önemli görevler yapar. Bu görevleri yaparken bizim birinci amacımız yapının sağlam olması, güvenilir olması ve verimli olması. Yani verimlilikten kastım kullanışlı binalar olması. Bunun içinde teknolojik, bilimsel ve matematiksel bilgilerden yardım alırız. Tabii teknolojik dediğime bakmayın. Teknoloji ve bilim çok gelişmediği dönemlerde itibaren insanlığın ilk çağlarından itibaren inşaat mühendisliği ihtiyaç duyulan bir meslek. Çünkü temel ihtiyaçlarımızdan biri barınma ihtiyacı biliyorsunuz' dedi.

'Bu Meslek Sevmeden Yapılacak Bir Meslek Değil'

Mühendis olmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Pektaş, inşaat mühendisliğinin zor ama keyifli bir meslek olduğunu belirterek,'Bu meslek sadece matematikle olmaz. Sahası var, riski var, fiziksel eforu var. Yağmurda, çamurda, sıcakta çalışmak zorundasınız. Aksiyon sevmeniz gerekiyor,' dedi.

Mesleğin vicdani sorumluluğuna da dikkat çeken Pektaş, 'Aldığınız bir karar onlarca insanın hayatını etkileyebilir. O yüzden vicdanlı ve sorumluluk sahibi olmanız gerekir' ifadelerini kullandı.

'İnşaat Mühendisleri Sadece Sahada Değil Ofiste de Aktif'

İnşaat Mühendisi Melisa Karaaslan ise mühendisliğin ofis ve saha olmak üzere farklı çalışma alanları sunduğunu anlattı. Karaaslan,'İnşaat mühendisleri projecilik, saha ve teknik ofis olmak üzere üç ana alanda çalışabiliyor' dedi.

Teknik ofis çalışmalarına değinen Karaaslan, 'Projelerin metrajları çıkarılır, hak edişler hazırlanır, yapılan işlerin parasal karşılığı raporlanır. Sahada yapılan iş kadar ofiste yapılan iş de önemlidir. Sadece inşaat mühendisleri çalışmıyor bir inşaatta. Makine mühendisi, elektrik mühendisi gibi farklı mühendislik dallarıyla ortak bir paydada çalışıyoruz. Sahada ve projede görev alan bu teknik personelin tamamı raporlanıyor ve idareye sunuluyor' ifadelerini kullandı.

Yabancı dilin önemine dikkat çeken Karaaslan, 'Yurt dışında çalışmak ya da uluslararası projelerde yer almak isteyenler için İngilizce büyük bir avantajdır' diye konuştu.

'İnşaat Mühendisliği Çok Geniş Bir Çalışma Alanına Sahip'

İnşaat Mühendisi Oğulcan Bozkurt da mesleğin sunduğu imkanlara değinerek,'İnşaat mühendisliği sadece şantiye değil. Yurt içinde, yurt dışında, akademik alanda çalışma imkânı sunan bir meslek' dedi.

Bozkurt, mühendis olmak isteyen öğrencilere, 'Matematik ve fen derslerinize ağırlık verin. Okulda hocalarınızı iyi dinleyin.' tavsiyesinde bulundu.

Program, öğrencilerin yönelttiği soruların yanıtlanmasının ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE