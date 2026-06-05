Ordu'nun Ünye ilçesinde geleneksel spor kültürünü yaşatmak amacıyla önemli bir organizasyona imza atılıyor. Ünye Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek Geleneksel Rahvan At Yarışları, 7 Haziran 2026 Pazar günü saat 11.00'de başlayacak.

Yarışlar, Ünye Belediyesi Binicilik ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Etkinliğin, Günpınarı Mahallesi Cevizdere Mevkii'nde düzenleneceği bildirildi.

Günpınarı Mahallesi Cevizdere Mevkii'nde yapılacak organizasyona tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Geleneksel rahvan at yarışlarının, bölgedeki kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunması ve vatandaşlara keyifli anlar yaşatması bekleniyor.

Kaynak : PERRE