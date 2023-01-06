Her yıl düzenli bir şekilde çocuklara yönelik gerçekleştirilen “Enerji Verimliliği ve Tasarrufu” konulu eğitimin adresi köy okulları oldu.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, iklim değişikliğine karşı farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Fen İşleri Dairesi tarafından her yıl düzenli bir şekilde çocuklara yönelik gerçekleştirilen “Enerji Verimliliği ve Tasarrufu” konulu eğitimin adresi, bu kez Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Köyü’nde bulunan Iğdır İlkokulu ve Ortaokulu oldu.

Öğrencilerle bir araya gelen ekipler, eğitim kapsamında karşılıklı soru-cevaplarla öğrencilerin konuyu daha iyi kavramasını sağlarken; Büyükşehir’in hazırladığı, çocukların kendi güçlerini kullanarak döndürdüğü çark ile ışıkları yanan bir apartman maketi de, öğrencilere uygulamalı olarak yenilenebilir enerji kaynağını öğretti. Ekipler eğitim sonunda, içerisinde kırtasiye malzemelerinin yer aldığı bir hediye seti de dağıtarak öğrencileri ödüllendirdi.

Kaya: “Çocuklara enerji verimliliğini ve tasarrufunu aşılamayı amaçlıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Enerji İşleri Şube Müdürlüğü’nden Enerji Sistemleri Mühendisi Merve Kaya, eğitimleri her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, “Normalde kırsal kesimlere daha çok geliyorduk, bu yıl merkez okullara da eğitim verdik. Verilen eğitim doğrultusunda, çocukları uygulamalı olarak eğitime katmayı amaçlıyoruz. Onlarla ufak bir oyun oynuyoruz. Daha sonra hediyeler dağıtıyoruz. Sonraki nesillerimiz daha güzel, daha iyi bir dünyaya devam edebilsin diye, çocuklara erken yaşlarda enerji verimliliğini ve tasarrufunu aşılamayı amaçlıyoruz. Çocuklar, bilmedikleri şeyleri öğrenmiş oluyorlar ve bu bağlamda güzel geri dönüşler alıyoruz” dedi.