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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırılarının gölgesinde Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramına dikkat çekmeyi amaçlayan ve çocukların eserlerinden oluşan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" cuma günü İstanbul’da açıldı.

İstanbul’un Taksim Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katılımlarıyla "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"nin açılışı yapılarak eserler izlenime sunuldu. Bu sergi 29 Ocak’a kadar ziyarete açık olacak. Söz konusu sergi, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de savaşa tanık olan çocukların duygularını, yaşadıkları travmaları, acılarını, içinde bulundukları zorlu koşulları sanat aracılığıyla aktararak, uluslararası toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Söz konusu sergi Gazze'de 2008-2009'daki "Dökme Kurşun Operasyonu" sırasında annesinin roketle hedef alınarak şehit edilmesi ve ardından ailesinden 26 kişinin katledilmesine tanık olan 6 yaşındaki Gazzeli Mona'nın çizdiği resimden hareketle, gazeteci Abdullah Aytekin tarafından başlatılan resim projesidir.

Toplam 1.350 metrekarelik alana kurulan sergide, Aytekin tarafından toplanarak bugüne kadar muhafaza edilen ve bir kısmı daha sonra yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli çocukların çizdiği 266 eser arasından bir seçki yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" 29 Ocak’a kadar Taksim Meydanı’nda ziyaret edilebilecektir.

Kaynak : PHA