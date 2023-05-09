Yazılımı Büyükşehir Belediyesi Bilişim A.Ş.’ye ait Genç Gaziantep Uygulaması’nı indiren 110 bin aktif üyenin 33 bin 76 kişilik bölümünü oluşturan üniversite öğrencilerine, GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanığı’nca Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde çanta ve spor ayakkabı dağıtıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, dağıtılan hediyeler hakkında yaptığı konuşmada, her şeyin gençler için olduğunu belirtti.

UYGULAMAYA ÜYE GENÇLERE, ÇANTA VE SPOR AYAKKABININ YANINDA BİSİKLET DE HEDİYE EDİLECEK!

Uygulama üzerinden üniversite öğrencilerine çeşitli ödül ve hediyeler kazandırıldığını aktaran Efiloğlu, şunları söyledi:

“Bu uygulamanın Türkiye’de eşi benzeri yok. Bu uygulama, şu ana kadar 335 bin kere indirildi. Şu an ise 110 bin aktif katılımcıya sahip. Bu uygulamanın birinci yılına özel olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, üye olan tüm üniversite öğrencilerine, birer spor ayakkabı ve birer çanta hediye ediyor. Başkanımız Fatma Şahin’in müjdeleri bununla da sınırlı kalmıyor. Genç Gaziantep Uygulaması’na üye olup müracaat eden 100 bin gence de bisiklet hediye edecek.”

Üniversite öğrencisi Gizem Akdağ, Genç Gaziantep Uygulaması’nı aktif olarak kullandığını ifade ederek, “Sürekli uygulamayı takip ediyorum. Kardeşim de keza yine Büyükşehir Belediyesi’nden bisiklet almıştı. Ben de bugün burada çanta ve spor ayakkabımı aldım. Mutluyuz. Beğendik. Hediyeler gayet güzel” dedi.