GBB’ye bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi bünyesinde verilen hizmette parkinson, serebral palsi, omurilik felci, inme, omurilik yaralanmaları sonucu tekerlekli sandalyeye bağlı yetişkinler, kas erimesi ve doğumsal anomali olan spina bifida tanılı çocuk hastalara günlük yaşam aktivitelerini desteklemek için evde fizik tedavi hizmeti uygulanıyor.

İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nde bu hizmet kapsamında açıldığı gün itibariyle ücretsiz 23 bin 988 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verildi. İhtiyacı olan hasta, yaşlı ve engelli bireylere muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım sosyal ve psikolojik destekler sürdürülüyor.

“Her yaş grubunda hastaya hizmet veriliyor”

GBB İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nde Fizik Tedavi Uzman Doktoru olarak görev yapan Dr. Sema Cesur, hastanede her yaş grubunda hastaya pek çok anlamda hizmet verildiğini aktararak, “Hastalarımıza sadece hastalıklarının teşhisi, tedavisi değil aynı zamanda günlük yaşam egzersizleri, günlük yaşam alışkanlıkları, beslenmesi, hareket kabiliyeti gibi pek çok alanda fizik tedavi ünitesi olarak destek veriliyor. Her yaş grubuna engellilikleri anlamında yaşadıkları problemlerden geniş bir spektrumda tedavi, hizmet, destek ve takip sunulmaktadır.” açıklamasında bulundu.

GBB İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görev yapan ve kazaya maruz kalan Mustafa Kurdaş, kaza sonucu boynunda oluşan sorun sorucu tedavi sürecine girdiğine belirterek, “İki kez ameliyat oldum. Ameliyat sonucu fizik tedavisi için İnayet Topçuoğlu’ndan randevu aldık. Eve geldiler çünkü gitme şansım yoktu. Belirli zamanlarda zaman zaman tedaviye devam ettik. Şu zamanlarda biraz daha iyiyim. Tedaviye devam etmek istiyorum. Çünkü, daha sorunlarım boyun ağrısı ellerimde güç kaybı sorunlarım devam ediyor. Onların iyileşmesi için devam etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesine de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuğu Ebrar’ın spina bifida hastalığı için fizik tedaviye getiren Yıldız Altun, hastanenin verimli bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek, “Doktoru fizik tedavi görebilir dediğinde buraya geldik. Çok şükür memnunuz, Ebrar’a baya iyi geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesini araştırdım, geldim. Hocalarıyla beraber verimli bir çalışma sürecimiz oldu. Bir buçuk senedir biz faydasını gördük. Tedaviye devam edeceğiz. Fatma Şahin’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Kaynak : PHA