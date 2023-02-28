Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçesine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

Elbistan Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkenin yeni acılara tahammülü olmadığının altını çizerek, "İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlenmiş olacaktır. Deprem bölgesindeki illeri, ilçeleri, köyleri ayağa kaldırırken ülkemizin diğer bölgelerinde aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz. Şehirlerimizde kentsel dönüşümü hızlandırarak, binaların yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız" mesajını verdi.

Daha sonra Afşin'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada da yaptığı açıklamada, enkaz kaldırma faaliyetinin bitmesiyle Kahramanmaraş'ın yeniden imarına başlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arama kurtarma ve enkaz kaldırma sürerken yeniden inşa hazırlıklarımıza başladık. 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Kahramanmaraş ve Elbistan için Maraş'ta 83 bin konut ev 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Sizlerden bir yıl müsaade istiyorum" dedi.

https://youtu.be/CXPmHp1IKww

Bu arada İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan'ın ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde de depremzedelerle bir araya gelmesi ve burad adeprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunması bekleniyor.