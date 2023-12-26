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Torbalı Belediyesi’nin Erdemoğlu Holding (Merinos-Sasa) işbirliğiyle Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan belediyeye ait arsaya kazandırdığı spor kompleksinin açılışı gerçekleşti. Sadece 6 ayda inşaatı tamamlanan, peyzaj çalışmaları gerçekleşen kompleks, ilçeye hizmet vermeye başladı. İlçedeki, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı kapalı spor salonunun depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılmasıyla birlikte, ilçede büyük bir eksiklik olan kapalı salon, şıklığıyla da dikkat çekiyor. Basketbol, voleybol gibi müsabakaların oynanabileceği, tribünü ve elektronik skorboardları bulunan kapalı salon, tenis kortu ve egzersiz aletlerinin bulunduğu spor kompleksinin açılışına salonun ilçeye kazandırılmasında öncülük eden Belediye Başkanı Mithat Tekin’in yanı sıra, Erdemoğlu Holding yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, İzmir Besnililer Derneği Başkanı Veysel Önder, Başsavcı İsmail Güngör, meclis üyeleri, oda başkanları, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Bereketli toprakları ve geniş ürün yelpazesi ile tarımın, Metropolis Antik Kenti ile tarihin, binden fazla fabrikası ile sanayinin kenti olan güzel ilçemiz Torbalı’da spora ve sporcuya da büyük önem veriyoruz. Belediyemiz Kurs Merkezi bünyesinde 25 farklı branşta 62 eğitmenimizle binlerce hemşerimize hizmet veriyoruz. Özellikle futbol, basketbol, voleybol, güreş ve tekvando kurslarımızda geleceğin sağlıklı bireylerini, Torbalı'mızı iyi bir şekilde temsil eden ve temsil edebilecek gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Sporun gençlerimizin üzerinde olan etkisini onların daha da sosyalleşmesine imkan tanıdığını, özellikle de kötü alışkanlıklarından kurtardığını iyi biliyoruz ve bunların bilinciyle, gençlerimize yeni spor sahaları kazandırmak adına başlattığımız çalışmalarımızda hayırsever iş insanımız İbrahim Erdemoğlu ile görüştüğümüzde şehrimizin en çok ihtiyaç duyduğu spor alanlarından bir tanesini ilçemize kazandırmak istediğimizi ilettik. Yaptığımız görüşmeler sonrasında, bugün hizmete açtığımız spor kompleksinin protokolünü kıymetli iş insanımızla birlikte imzaladık ve 12 Mayıs’ta temelini attık. İlk Kazmanın vurulduğu günden itibaren çok kısa zamanda ilçemiz gençlerinin hak ettiği bir spor kompleksine ve tenis kortuna kavuşmuş olduk. Bu büyük yatırım için hayırsever iş insanı İbrahim Erdemoğlu’na şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim” dedi.

Yatırımların süreceğini ifade eden Başkan Tekin, “İlaveten Ayrancılar bölgesine kazandıracağımız Spor Tesisi içinde gerekli ihale sürecini tamamlamak üzereyiz. Yakın zamanda temelini atacağız. Katlı pazaryerimizin projesini tamamladık. Yakında ihaleye çıkıp yine temelini atacağız. Mega meydan projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Ocak sonunda ilk etabı tamamlayacağız. Bu yatırımlarımızın daha fazlasını da önümüzdeki dönemde yine sizlerin destekleriyle yapacağız” dedi.

Açılışta konuşan Erdemoğlu Holding yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu, “Torbalı Belediyesi’nden gelen taleple bu işin bir parçası olduk. Bu işin bir parçası olmaktan, bu tesisi Torbalı’ya kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan spor salonunun Torbalı için önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Kaymakam Ercan Öter ise; “İlçemizde 42 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu çocuklarımızın spora yönelim göstermesinde bu kompleksin çok etkisi olacaktır. Kamu ve özel sektör işbirliğinin çok güzel bir örneğini sergileyen Erdemoğlu Holding ve Torbalı Belediyesi’ne bu kazanım için teşekkür ederim” dedi.

Konuşmalar sonrasında açılışa özel zumba gösterisi ile temsili basketbol ve voleybol müsabakaları gerçekleşti.

Kaynak : PHA