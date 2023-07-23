Elon Musk sabaha karşı attığı mesaj ile Twitter’ın logosunu değiştirmeyi gündemine aldığını söyledi. Musk, “Yakında Twitter markasına veda edeceğiz ve kademeli olarak da bütün kuşlara” yorumunu yaptı.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, “Eğer bu gece yeterli bir X logosu paylaşılırsa bunu yarın bütün dünyada yayına alabiliriz” dedi.

Hatırlanacağı gibi Twitter’ın logosu olan mavi kuş en bilinen logolardan biri olarak bilinirken, Elon Musk, Nisan ayında platformun logosunu değiştirerek Dogecoin’in simgesi Shiba Inu türü köpek yapmıştı.