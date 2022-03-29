Başkan Salman: Kredileri fırsata çeviren esnaflarımız var

Salman, yaptığı açıklamada, çok sayıda esnafın her gün odalarına gelerek kredi başvurusunda bulunduğunu belirtti.

"Esnaflarımızda bir mağduriyet var"

Kredi dönüşlerinde bazı sorunlar yaşandığını kaydeden Salman, "Kredi çeken esnaflarımızdan geri dönüşler olmadığından dolayı bankalardan para kısıtlaması gelmesinden dolayı şu anda odamızda bekleyen dosya sayımız 150'iye yakın buda demek oluyor ki; esnaflarımızda bir mağduriyet var. Bu geri dönüşlerde ayda 3 milyon bir geri dönüşümüz oluyor. Bu sıkıntılardan dolayı esnaflarımız zamanında yatırmadığından dolayı bu sıkıntıları yaşıyoruz." dedi.

"Kredileri çekenlerin bazılarını bunu fırsata çeviriyorlar"

Gelecek hafta Ankara’da katılacakları toplantıda mevcut kredilerin ertelenmesi için 24 milyon liraya ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Salman,"Dikkat ederseniz gerek Rusya’da gerek Ukranya’da bu savaşın olması ülkemizin üzerinde bir etki yapması bizlerde bölge olarak çok etkileniyoruz. İnşallah bu sıkıntılarımızı hep beraber üstesinde geleceğiz. Tabi bu kredileri çekenlerin bazılarını bunu fırsata çeviriyorlar. Genellikle tekstil, tuhafiye, giyim veya gıdada fırsata çeviren arkadaşlarımız ön planda bu yıl havaların kötü olması, çarşımızda bir canlılık fazla olmadı, bunun yanında iş olmamasının yanında kiraların fazla olması esnaflarımızı mağdur ediyor. Yetkililerimize bu konuda rica ediyoruz, faiz fiyatların tek olmasından dolayı düzeleceğine canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.