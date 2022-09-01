Yaz Kur’an Kursları arasında bilgi yarışması heyecanı yaşandı

Yaz Kur’an Kursları'nda eğitim gören öğrenciler arasında düzenlenen “Temel Dini Bilgiler Yarışması” Ehlibeyt Camiinde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü İlçe Gençlik Koordinatörü Abdulbaki Kuştepe'nin yaptığı yarışmanın Jüri üyeliklerini Yeni Hastane Cami İmam-Hatibi Mehmet Akbaş, Birlik Cami Müezzin Kayyımı Oruç Zengin ve Yurdakul Cami İmam-Hatibi Ercan Yetiş yaptı.

Yarışma öncesi değerlendirmede bulunan İlçe Müftü Vekili Turgut Karataş,"Sevgili öğrenciler hepiniz kurslarımızda Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrenmenin yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiniz. Şimdi bu öğrendiklerinizin ödülünü almak için yarışacaksınız. Yaz Kur'an kursları çok önemlidir. Zira okulların tatile girmesinin hemen ardından kurslara gelerek zamanınızı ayırıyorsunuz. Dolayısıyla öğrendiklerimizi hayata geçirme konusunda önemli bir adım atıyorsunuz. Bu sonuç itibariyle bir yarışmadır. Bu masalara oturma cesaretinden dolayı şimdiden sizleri ve ailenizi tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sizleri yetiştiren hocalarınıza, bu organizasyonda emeği geçen başta manevi Danışman Mehmet Karakaş'a bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum"dedi.

Yarışmada Marangozlar Camii birinci olurken, Musa Peygamber Camii ikinci ve Muhammediye Camii üçüncülüğü elde etti.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere, ödüller dağıtıldı.