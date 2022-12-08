Gölbaşı'nda LGS ve YKS değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Rayın Ramazan Aşcı başkanlığında Gölbaşı ilçesinde LGS ve YKS çerçevesinde şube ve okul müdürleriyle sınav değerlendirme toplantıları yapıldı.

Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda Gölbaşı ilçesinde akademik başarıyı arttırmak üzere uygulanacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Adıyaman Ölçme Değerlendirme Merkezinin yapmış olduğu sunum doğrultusunda Gölbaşı'nın merkezi sınavlardaki başarısı değerlendirildi. Ortaokul müdürleriyle yapılan toplantıda ilçenin LGS karnesi, lise müdürleriyle yapılan toplantıda ise YKS karnesi değerlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan ve yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak projeler, AR-GE biriminin hazırlamış olduğu sunum doğrultusunda görüşülerek bu projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

LGS ve YKS'de gösterilen performansı içeren sunumu takip ederek genel başarı durumu ile ilgili gerekli değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"LGS ve YKS sınavları kapsamında ilimizin karnesini çıkardık. Merkez ilçede yaptığımız toplantıların ilkini diğer ilçelerimizde de yaparak İlimizdeki başarı çıtasını daha da yukarılara çıkartmayı hedefliyoruz. Bu haftada Gölbeşı İlçemizin ölçme ve değerlendirme sonuçları üzerinde toplantımızı gerçekleştirdik. İlçemizde eğitim adına yapılan başarılı çalışmalardan dolayı İlçe Müdürüm Ali Şeyh Özdemir başta olmak üzere, şube müdürlerime, okul idarecilerime ve öğretmenlerime emeklerinden dolayı teşekkür ederim."dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, toplantı sonunda Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesindeki öğrencilerimizle bir araya geldi.