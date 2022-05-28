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Gerger Müftülüğünden ilkokullara kitap desteği

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Gerger İlçe Müftülüğü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Gençliğe Değer" projesinde destek olmak amacıyla ilçede 10 okula Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından basılan 36 kitaptan müteşekkil "07-12 yaş Gençlik Kitap Seti" bağışlayarak, TDV yayınları köşesi oluşturdu.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 21:39
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Gerger Müftülüğünden ilkokullara kitap desteği

Gerger İlçe Müftülüğü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Gençliğe Değer" projesinde destek olmak amacıyla ilçede 10 okula Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından basılan 36 kitaptan müteşekkil  "07-12 yaş Gençlik Kitap Seti" bağışlayarak, TDV yayınları köşesi oluşturdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Komisyonunca hazırlanan ve TDV tarafından basılan "07-12 yaş Gençlik Kitap Seti" ile oluşturulan okuma köşelerinde gençlere kitap okuma alışkanlıklarının kazandırılması, milli ve manevi gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenirken öğrenciler ise yoğun ilgi gösterdi.
İlkokullar kitap desteği çalışması hakkında değerlendirmede bulunan Gerger ilçe müftüsü Ali Macit,"İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülmuttalip Erek ve okul müdürleri ile yapılabilecek faaliyetlerle alakalı istişarelerde bulunduk. İnsan yetiştirilmesi için yapılan yatırımların en isabetli yatırımlar olduğu gerçeğinden hareketle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize bu şekilde destek vermeye karar verdik. Ahlaklı ve erdemli bir toplum inşası için atılacak ilk adım gençliğe sahip çıkmaktır. İlçe Müftülüğü olarak evlatlarımızı hayata hazırlama noktasında eğitimlerine destek olmak amacıyla imkanlarımız ölçüsünde her zaman katkı sağlamaya hazırız. Gerger ilçesinde "Gençliğe Değer" projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile güzel çalışmalar başlattık. Başkanlığımızın en önemli hizmet alanlarından olan gençliğimizin, milli ve manevi değerlerimizle yetiştirilmesi için iş birliği içerisinde faydalı birçok faaliyet yapmayı planlıyoruz."dedi.
İlçe Müftüsü Ali Macit, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesine destek kapsamında din gönüllüsü meslektaşlarını temsilen okul müdür ve öğrencilere kitapları takdim etti. 

 

Kaynak: PHA
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