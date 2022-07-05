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Başkan Kılınç, LGS şampiyonlarını ağırladı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Adıyamanlı Aysima Zeynep Taştan ve Kadriye Beyza Temurayak'ı aileleri ve öğretmenleriyle beraber misafir ederek tebrik etti.

05 Temmuz 2022 Salı 14:15
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Başkan Kılınç, LGS şampiyonlarını ağırladı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 2022 Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nda tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye Şampiyonu olan Adıyamanlı öğrencileri makamında kabul ederek, tebrik etti.
Başarılı öğrencilerin aileleri ile öğretmenlerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Kılınç, LGS sınavında dereceye girerek şampiyon olan Aysima Zeynep Taştan ve Kadriye Beyza Temurayak'ı elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı.
Ziyarette yaptığı konuşmada eğitimin önemine dikkat çeken Başkan Kılınç, "LGS 2022'de Türkiye birincileri arasında yer alan ilimiz öğrencilerinden Aysima Zeynep Taştan ve Kadriye Beyza Temurayak'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hepimize bu gururu yaşatan öğrencilerimizi, ailelerini ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutluyorum" diyerek başarılı öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.
Başarılı öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri ise mutluluklarına ortak olan Belediye Başkanı Kılınç'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Kılınç, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: PHA
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