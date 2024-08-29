Vergiler Dubai vergi cenneti olarak adlandırılır ve bu sebepsiz değildir. Dubai'de gelir vergisi yoktur, bu da sana birçok maliyetten tasarruf sağlar. Ancak, Haziran 2023'te, mainland şirketleri için %9 oranında kurumlar vergisi getirildi. Bu, belirli bir gelirin üzerindeki serbest bölge şirketleri için de geçerli hale geldi. Yine de, genel olarak, çoğu diğer ülkelerden çok daha az vergi ödemen gerekiyor. Eğer vergi tasarrufu yapmak istiyorsan, Dubai'de şirket kurmak kesinlikle değerlidir.

Hava Durumu Güneşi sevenler için Dubai doğru adres. Burada yıl boyunca güneş parlıyor. Yılda birkaç gün yağmur ya da bulutlu hava olabilir (genellikle Şubat ayında). Ancak bu bir istisna. Güneşin moral yükselttiği ve pozitiflik yaydığı bilinir. Yağmurdan, soğuktan ve kötü havadan kaçınıyorsan, Dubai göç etmek için doğru bir yer. Yaz mevsimi dezavantaj olabilir, bu konuda ayrı bir blog yazısında değindik.

İnsanlar ve Zihniyet Dubai'de hayal kurmak büyük önem taşır. Buraya gelenlerin büyük hedefleri ve vizyonları vardır. İnsanlar genellikle pozitif, açık fikirli ve çok dostçadır. Atmosfer gerçekten farklıdır. Farklı düşündüğünde hemen eleştirilmezsin. Başarılı ve pozitif bir zihniyete sahip insanlarla karşılaşırsın. Burada işin hakkında aynı düşüncede olan kişilerle fikir alışverişinde bulunma imkanın var.

Güvenlik ve Temizlik İnsanların Dubai'ye taşınmasının en yaygın nedenlerinden biri. Dubai dünyanın en güvenli şehirlerinden biridir. Suç oranı neredeyse sıfırdır. Kadınlar gece bile endişe duymadan dışarı çıkabilirler. Sokaklar sadece güvenli değil, aynı zamanda son derece temizdir. Özellikle ana noktalarda ve kamuya açık alanlarda, örneğin tuvaletlerde, günde birkaç kez temizlik yapılır. Tabii ki, şehir dışında bazı yerlerde çöp bulmak mümkündür, ancak bu daha nadirdir.

Hizmet Dubai'deki hizmet benzersizdir. Dubai'de yaşamı kolaylaştırmak için sonsuz imkanlar vardır. Çeşitli uygulamalar yardımıyla alışverişini veya akşam yemeğini kısa sürede evine teslim ettirebilirsin, evine temizlikçi çağırabilir ya da arabanı evde doldurtabilirsin. Dubai'de gerçekten her şey mümkün. Otellerde, konut kulelerinde veya restoranlarda personel çok nazik ve dikkatli. Kapı açılır, sandalye çekilir ya da restoranda çantanızın yere konulmamasına dikkat edilir. Dubai'deki hizmet bizim görüşümüze göre benzersizdir.

Çeşitli Kültürler Dubai'de yaşayanların %85'inden fazlası göçmendir, bu da burada birçok farklı milletin bir araya geldiği anlamına gelir. Burada her türden insanla tanışabilir ve aynı zamanda İngilizceni geliştirebilirsin. Diğer kültürleri tanıma ve ufkunu genişletme fırsatın var. İş dünyasında da sinerjiler oluşabilir.