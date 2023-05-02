Diyarbakır’da Nisan ayına ilişkin asayiş operasyonları kapsamında meydana gelen 2 bin 871 olaya dair bin 993 şüpheli yakalalnırken, 120 şüpheli tutuklandı.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Nisan ayının bilançosu açıklandı.

İl genelinde son bir ay içerisinde 2 bin 871 olayın meydana gelirken, olaylarla ilgili bin 993 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 120'sinin tutuklandığı, 59 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde 2 uzun namlulu tüfek, 137 tabanca, 17 av tüfeği, 21 kuru sıkı tabanca ve bin 811 fişek ele geçirildi.

Nisan ayı içerisnde gerçekleşen üç ayrı operasyonda da 43 şahıs tutuklandı.