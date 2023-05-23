Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Kahraman Mehmetçik'in Pençe Operasyonu bölgesindeki çalışması sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam edildiğini duyurarak, Mehmetçiklerin son olarak bu bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 98 adet PG-9 73 mm ve 4 adet OG-9 73 mm tanksavar mühimmatını ele geçirildiğini açıkladı.