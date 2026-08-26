Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören Necmettin Erbakan Parkı yenilenirken, çocukların talebi üzerine parka mini futbol sahası yapıldı.

Kayalık Mahallesi'nde bulunan Necmettin Erbakan Parkı, kapsamlı çalışmayla yeniden düzenlendi. Yaklaşık iki ay önce mahallede çocuklarla yapılan görüşmede dile getirilen futbol sahası talebi üzerine park içerisine yaklaşık 20x10 metre ölçülerinde mini futbol sahası yapıldı.

Yenileme çalışmaları kapsamında çocuk oyun grupları ve açık hava spor aletleri yenilenirken, yeşil alanlarda düzenleme yapıldı. Sulama altyapısı modernize edilirken, park çevresindeki demir korkuluklar da yenilendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından çocuklar yeni futbol sahasında ilk maçlarını oynadı. Park, yapılan düzenlemelerle çocukların ve mahalle sakinlerinin kullanımına yeniden açıldı.

Çocukların taleplerinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Yaklaşık iki ay önce Kayalık Mahallemizde çocuklarımızla bir araya geldiğimizde bizden futbol oynayabilecekleri bir saha istemişlerdi. Onlara söz vermiştik. Bugün o sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Depremde ciddi hasar gören Necmettin Erbakan Parkımızı da baştan sona yenileyerek mahallemize yeniden kazandırdık. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizim için yapılan bütün çalışmaların en güzel karşılığıdır' diye konuştu.