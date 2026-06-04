CHP'de yargı süreci sonrasında oluşan yeni tablo kapsamında gerçekleştirilen toplantı, mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla başladı. Tüzük gereği en yaşlı üye sıfatını taşıyan Garip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurumsal işleyiş, parti disiplini ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Kılıçdaroğlu'nun kurul üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, parti içi demokrasinin korunması, tüzük hükümlerine bağlılık ve kurumsal disiplin mekanizmalarının önemine vurgu yaptığı öğrenildi.

'Mahir Polat YDK Başkanı seçildi'

Kılıçdaroğlu'nun toplantıdan ayrılmasının ardından YDK Başkanlık Divanı seçimine geçildi.

Yapılan seçim sonucunda İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, sekreterlik görevine ise Sezgin Kaya seçildi.

Kurul üyelerinin oy çokluğuyla belirlenen yeni yönetimin ardından gündemin en önemli başlıklarından biri, 38. Olağan Kurultay sonrasında verilen disiplin cezaları oldu.

'Kurultay sonrası verilen disiplin kararları değerlendirildi'

Edinilen bilgilere göre YDK toplantısında, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının disiplin süreçlerine etkisi ele alındı.

Kurul tarafından CHP Merkez Yönetim Kurulu'na gönderilen görüş yazısında, 4-5 Kasım 2023 tarihinden sonra oluşan Yüksek Disiplin Kurulu'nun hukuki durumuna ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Yazıda, kurultaya ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından, söz konusu dönemde görev yapan disiplin organlarının aldığı kararların da yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirildi.

Kurul görüşünde, ilgili süreçte disiplin işlemi uygulanan üyeler bakımından telafisi güç sonuçlar doğabileceği değerlendirmesine yer verilerek, disiplin kararlarının uygulanmasının durdurulması ve parti kayıtlarının gözden geçirilmesi yönünde öneri sunulduğu belirtildi.

'İhraç edilen isimlerin partiye dönüş yolu açılabilir'

YDK'nın değerlendirmesinin parti yönetimi tarafından kabul edilmesi halinde, son kurultay sonrasında haklarında disiplin cezası veya ihraç kararı verilen çok sayıda ismin yeniden CHP üyeliğine dönebileceği ifade ediliyor.

Bu kapsamda kamuoyunda sıkça gündeme gelen isimlerden Özkan Yalım, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen ve Levent Çelik'in de aralarında bulunduğu isimlerin durumlarının yeniden değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Parti kaynakları, söz konusu sürecin tamamlanabilmesi için MYK ve ilgili parti organlarının da değerlendirmelerde bulunması gerektiğine işaret ediyor.

'Karara üç üyeden muhalefet şerhi'

Öte yandan kurulda alınan karara tüm üyeler katılmadı.

YDK üyeleri Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile kurul üyeleri Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar karara muhalefet şerhi koydu.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Süleyman Bülbül, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında disiplin işlemlerinin yok hükmünde olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığını savundu.

Bülbül, YDK'nın disiplin kararlarının uygulanmasını durdurma veya parti kayıtlarını değiştirme yönünde bir yetkisinin bulunmadığını ileri sürerek, alınan kararın CHP Tüzüğü ve Siyasi Partiler Kanunu açısından hukuki dayanağının bulunmadığını ifade etti.

'Başkanlık seçimi de tartışma konusu oldu'

Muhalefet şerhi koyan üyeler, yalnızca disiplin kararlarına ilişkin değerlendirmeye değil, YDK Başkanlık Divanı seçimine de itiraz etti.

Şerh metninde, 38. Olağan Kurultay öncesinde görev yapan YDK Başkanı Uğur Bayraktutan'ın görevinden ayrıldığına ilişkin bir durum bulunmadığı belirtilerek, yeni başkanlık seçiminin parti tüzüğünün ilgili hükümlerine aykırı olduğu görüşü savunuldu.

'CHP'de yeni tartışma başlığı'

Mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de Genel Başkanlık, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu ekseninde başlayan tartışmaların, disiplin kararları ve ihraç dosyaları üzerinden yeni bir boyut kazandığı değerlendiriliyor.

Parti içinde bir kesim, mutlak butlan kararının doğal sonucu olarak kurultay sonrasında alınan tüm kararların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, diğer bir kesim ise mahkeme kararının disiplin işlemlerini kapsamadığını ve kesinleşmemiş bir yargı kararına dayanılarak işlem tesis edilemeyeceğini öne sürüyor.

CHP'de disiplin kararlarının hukuki akıbeti ve ihraç edilen isimlerin parti üyeliklerine ilişkin süreçlerin önümüzdeki günlerde Merkez Yönetim Kurulu ve diğer parti organlarında da ele alınması bekleniyor.

Kaynak : PERRE